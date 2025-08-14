“Corra que a Polícia Vem Aí” e o retorno das paródias
A volta da franquia de comédia abre portas para retorno das paródias (Foto: Reprodução/X/@NakedGunMovie)Tão imprevisíveis quanto as...
A volta da franquia de comédia abre portas para retorno das paródias (Foto: Reprodução/X/@NakedGunMovie) Nesta quinta-feira (14) estreia o novo ‘’Corra que a Polícia Vem Aí’’, marcando o retorno dos filmes de paródia às telonas. Um subgênero da comédia que, apesar de histórico e muito querido, não ganhava novidades relevantes há mais de 10 anos. E não é só esse longa, pois já estão confirmados um novo filme de ‘’Todo Mundo em Pânico’’ e a sequência de ‘’SOS: Tem um Louco Solto no Espaço’’.
A volta da franquia de comédia abre portas para retorno das paródias (Foto: Reprodução/X/@NakedGunMovie) Nesta quinta-feira (14) estreia o novo ‘’Corra que a Polícia Vem Aí’’, marcando o retorno dos filmes de paródia às telonas. Um subgênero da comédia que, apesar de histórico e muito querido, não ganhava novidades relevantes há mais de 10 anos. E não é só esse longa, pois já estão confirmados um novo filme de ‘’Todo Mundo em Pânico’’ e a sequência de ‘’SOS: Tem um Louco Solto no Espaço’’.
Para saber mais sobre o retorno das paródias e o que esperar desse novo filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre o retorno das paródias e o que esperar desse novo filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: