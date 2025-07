Correção: Seleção brasileira bate Uruguai, garante vaga na Olimpíada e na final da Copa América (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)A nota enviada anteriormente contém um erro no lide. O técnico do Brasil não é Arthur Jorge, mas sim Arthur... Folha Vitória|Do R7 30/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 10h58 ) twitter

Folha Vitória

(Foto: Lívia Villas Boas/CBF)A nota enviada anteriormente contém um erro no lide. O técnico do Brasil não é Arthur Jorge, mas sim Arthur Elias. Segue a versão corrigida: A seleção brasileira feminina garantiu vaga na final da Copa América, nesta terça-feira, ao derrotar o Uruguai, por 5 a 1, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. As comandadas do técnico Arthur Elias vão enfrentar na decisão, sábado, às 18 horas, a Colômbia, que eliminou a Argentina, segunda-feira, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. A equipe nacional vai tentar a nona conquista em dez edições da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante vitória!

