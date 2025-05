Corrente do Bem ajuda mulher a vender cachorro-quente para sustentar filha Foto: TV Vitória/ReproduçãoMichel Bermudes foi conhecer de perto as dificuldades de Jociane em busca de ajuda para que ela consiga... Folha Vitória|Do R7 17/05/2025 - 07h23 (Atualizado em 17/05/2025 - 07h23 ) twitter

Foto: TV Vitória/Reprodução Ser mãe solo é difícil, ainda mais quando o salário mal paga as contas de casa. Esse é o caso de Jociane Delfino, de 42 anos, que cria sua filha de 7 anos no bairro Jucu, em Viana. As dívidas, porém, não param de crescer e ela busca uma alternativa.

Saiba mais sobre essa história emocionante e como a Corrente do Bem pode fazer a diferença na vida de Jociane, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

