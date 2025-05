Corretores de Imóveis buscam capacitação e sofisticação. O mercado imobiliário evoluiu, exigindo visão 360° e capacitação contínua dos profissionais por meio de aulas técnicas e eventos de... Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 06h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h55 ) twitter

Folha Vitória

A profissão de corretor de imóveis vem passando por uma sofisticação, na minha opinião, nunca vista antes. A chegada de profissionais de outras áreas, como engenheiros, advogados e pessoas do mercado financeiro, tem impulsionado essa transformação, que também se estende às práticas construtivas e arquitetônicas das empresas do setor, elevando o desenvolvimento e o conceito de empreendimentos imobiliários. Se antes o corretor de imóveis precisava apenas ser bom de conversa e gostar de gente, hoje, ele precisa ter uma visão 360°, compreendendo não apenas contratos e certidões, mas também taxas de retorno, taxas de juros e até o comportamento humano, para prestar um atendimento eficaz e eficiente.

Para saber mais sobre as novas tendências e a importância da capacitação no mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

