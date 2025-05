Crédito do Trabalhador chega a R$ 10,1 bilhões em empréstimos O programa Crédito do Trabalhador terá ainda duas fases, uma delas ainda neste mês. Foto: FreepikDesde o dia 25 de abril, trabalhadores... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 09h48 (Atualizado em 08/05/2025 - 09h48 ) twitter

O programa Crédito do Trabalhador terá ainda duas fases, uma delas ainda neste mês. Foto: Freepik A nova modalidade de empréstimo consignado ao trabalhador CLT, o Crédito do Trabalhador, chegou a R$ 10,1 bilhões em empréstimos consignados aprovados, segundo balanço do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, desde o dia 21 de março, quando o programa entrou em vigor, 1,8 milhão de trabalhadores recorreram a essa modalidade de empréstimo.

