Criador de “Irmão do Jorel” lança novo livro em Vitória Juliano Enrico lança novo livro do universo de "Irmão do Jorel" (Foto: Divulgação)“Steve Magal Contra o Aquecimento Global Brutal”... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Juliano Enrico lança novo livro do universo de "Irmão do Jorel" (Foto: Divulgação) O universo de “Irmão do Jorel” ganhou mais uma história! O autor e criador da série, Juliano Enrico, lança seu novo livro “Steve Magal Contra o Aquecimento Global Brutal”, em Vitória, neste sábado (26).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre este lançamento imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Marcos do Val nega fuga e diz que viajou aos EUA para curtir parque com a filha

Ex-aliado de Arnaldinho com Pazolini, a visita de Hartung e Esmeraldo vai seguir o filho?

Navio de guerra terá visitação gratuita em Vitória neste fim de semana