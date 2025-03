Criança brinca com fósforo e casa pega fogo na Praia de Carapebus Foto: Leitor | Folha VitóriaMenino de 6 anos riscou fósforos e acabou provocando o incêndio, segundo o pai. A família agora busca por... Folha Vitória|Do R7 26/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h06 ) twitter

Incêndio residência Serra

Um incêndio destruiu uma casa após uma criança, de 6 anos, brincar com fósforos e jogá-los no chão, no bairro Praia de Carapebus, na Serra, na madrugada desta quarta-feira (26). Sem alternativas, a família passou a noite dentro de um carro, sem saber para onde ir.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa triste história.

