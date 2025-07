Criança é encontrada sozinha na rua durante a madrugada em bairro de Cariacica Rio Marinho: criança foi encontrada sozinha na rua (Foto: Reprodução / TV Vitória)O menino com síndrome de Down foi encontrado por... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 08/07/2025 - 07h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Rio Marinho: criança foi encontrada sozinha na rua (Foto: Reprodução / TV Vitória) Um menino, de 5 anos, com síndrome de Down foi encontrado andando sozinho pela rua no bairro Rio Marinho, em Cariacica, na madrugada de domingo (6).

Para saber mais sobre essa história e o desfecho do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Laços Judiciais

Dia Mundial do Rock já começou a ser comemorado na Ilha

Empreendimento com restaurante, bangalôs e suíte em avião está prestes a ser inaugurado no Caparaó