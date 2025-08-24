Crianças no crime: jornalista lança livro sobre exploração infantil no tráfico
Montagem: Canva/Praia EditoraLivro de Michelli Possmozer apresenta novas perspectivas sobre a realidade de crianças e adolescentes...
Montagem: Canva/Praia Editora Infâncias roubadas pelo tráfico de drogas: meninos e meninas que deveriam brincar e sonhar acabam vivendo entre abusos, vícios e a sombra da morte. Essa realidade cruel, onde o crime organizado substitui a escola e a família, é revelada no livro “Crianças no Tráfico: Infâncias Interrompidas” (Praia Editora, 2025), estreia da jornalista e pesquisadora Michelli Possmozer.
