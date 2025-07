Crianças terão tarde de diversão, inclusão e arrecadação em Venda Nova Foto: IJBSEvento acontecerá no Ginásio de São João de Viçosa, com foco em ações recreativas para crianças atendidas pelo Instituto... Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A campanha nacional Mc Dia Feliz terá uma edição especial nas montanhas capixabas no próximo dia 23 de agosto. A ação, realizada no Ginásio de São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante, vai beneficiar crianças do Projeto Turma, desenvolvido pelo Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), com foco em inclusão, bem-estar e convivência social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Instituto começa semana com 20 vagas de estágio para nível superior e técnico

Vídeo: câmera flagra abraço entre motoristas após acidente em Guarapari

Donald Trump elege Pelé como maior jogador de futebol da história: ‘Ele era fantástico’