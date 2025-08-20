Crime no frigorífico: homem revela que matou colega porque queria dormir Hackson Felipe Borges foi preso por homicídio e a arma do crime recuperada. Fotos: PCES/ReproduçãoO crime ocorreu na madrugada do sábado... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h57 ) twitter

Folha Vitória

Hackson Felipe Borges foi preso por homicídio e a arma do crime recuperada. Fotos: PCES/Reprodução Hackson Felipe Borges, de 26 anos, indiciado por homicídio qualificado, afirmou que matou Jones Conceição dos Santos de 33 anos, porque queria dormir e a vítima o estava perturbando.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

