Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Crime no frigorífico: homem revela que matou colega porque queria dormir

Hackson Felipe Borges foi preso por homicídio e a arma do crime recuperada. Fotos: PCES/ReproduçãoO crime ocorreu na madrugada do sábado...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Hackson Felipe Borges foi preso por homicídio e a arma do crime recuperada. Fotos: PCES/Reprodução Hackson Felipe Borges, de 26 anos, indiciado por homicídio qualificado, afirmou que matou Jones Conceição dos Santos de 33 anos, porque queria dormir e a vítima o estava perturbando.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.