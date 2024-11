Criminosos encapuzados invadem casa e atiram em jovem Criminosos encapuzados invadem casa e atiram em jovem Folha Vitória|Do R7 04/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h11 ) twitter

Criminosos encapuzados invadem casa e atiram em jovem

Um jovem de 25 anos foi baleado enquanto estava em uma reunião de família, no bairro Campo Verde, em Cariacica. O caso aconteceu neste domingo (3).Segundo informações da Polícia Civil, o jovem estava na casa de uma tia, bebendo com familiares, quando três homens encapuzados e vestidos com blusas de frio invadiram o local dispararam três tiros contra ele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

