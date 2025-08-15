Crimson Desert revela novo vídeo de gameplay com batalhas colossais Crimson Desert ganhou um novo vídeo de gameplay que mostra ação cinematográfica, batalhas em larga escala e uma narrativa repleta de... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h39 ) twitter

Crimson Desert ganhou um novo vídeo de gameplay que mostra ação cinematográfica, batalhas em larga escala e uma narrativa repleta de intriga. O protagonista Kliff, líder dos Greymane, enfrenta conflitos brutais enquanto tenta reencontrar seus aliados em meio ao caos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

