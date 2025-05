Crise no Porto Vitória! Clube demite o técnico Rodrigo Chagas O técnico Rodrigo Chagas foi demitido do comando do Porto Vitória (Foto: Instagram/@portovitoriaec)Técnico Rodrigo Chagas é demitido... Folha Vitória|Do R7 18/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 18/05/2025 - 18h27 ) twitter

O técnico Rodrigo Chagas foi demitido do comando do Porto Vitória (Foto: Instagram/@portovitoriaec) A queda para a lanterna do Grupo A6 da Série D do Brasileiro teve efeitos drásticos no Porto Vitória. O clube anunciou, neste domingo (18), a demissão do técnico Rodrigo Chagas.

