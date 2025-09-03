Crítica: “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda” é uma agradável surpresa A sequência consegue divertir a nova geração e também fãs antigos (Foto: Reprodução/X/@DisneyStudios)Comédia da Disney aposta em nova... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h58 ) twitter

A sequência consegue divertir a nova geração e também fãs antigos (Foto: Reprodução/X/@DisneyStudios) “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda” poderia facilmente se apoiar apenas na nostalgia do clássico estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, em 2003. Mas o filme opta por construir algo novo e evitar as repetições cansativas que marcaram tantas sequências tardias em que a Disney vem apostando, respeitando a essência da franquia e entregando uma história divertida e acessível para toda a família.

