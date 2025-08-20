Cronos: The New Dawn ganha novo gameplay na gamescom Diretor do jogo dá mais detalhes sobre o efeito devastador que A Mudança causou na Polônia apocalíptica dos anos 1980 Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h19 ) twitter

Folha Vitória

Hoje (20), durante o Xbox @gamescom Broadcast, a Bloober Team revelou mais de nove minutos de gameplay inédito do seu novo survival horror Cronos: The New Dawn .

Para mais detalhes e para conferir o gameplay completo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

