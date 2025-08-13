Cronos: The New Dawn ganha trailer em live-action
Em parceria com a Peep Cosplay, a Viajante ganha vida no mais novo trailer do survival horror da Bloober Team
A Bloober Team acaba de divulgar mais um trailer de seu novo survival horror , Cronos: The New Dawn . No vídeo, a Viajante ganhou vida em sua versão live-action enfrentando uma missão de alto risco.
A Bloober Team acaba de divulgar mais um trailer de seu novo survival horror , Cronos: The New Dawn . No vídeo, a Viajante ganhou vida em sua versão live-action enfrentando uma missão de alto risco.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este emocionante lançamento!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este emocionante lançamento!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: