Cronos: The New Dawn ganha vídeo de gameplay estendido Jogadores podem conferir os horrores que os aguardam quando o jogo for lançado na primavera de 2025 Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Bloober Team lança hoje (23) o vídeo de gameplay estendido para seu aguardado título de terror e ficção científica, Cronos: The New Dawn. Esta apresentação assustadora de 10 minutos oferece um mergulho profundo e envolvente no combate intenso, nos inimigos aterrorizantes e nas mecânicas de sobrevivência do jogo, ao mesmo tempo em que apresenta dois dos ambientes distintos da narrativa: Islands in the Mist e The Hospital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este emocionante lançamento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Bombas de postos de combustíveis da Grande Vitória são interditadas em operação

Mais um pinguim encalhado é resgatado em praia do ES

Gastronomia e músicas ao vivo movimentam Nova Venécia em festival no fim de semana