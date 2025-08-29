Crudo de carne de sol e sanduíche de língua no novo gastrobar da Capital
Depois de atuar em restaurantes estrelados em São Paulo, o chef Caio Miranda Simões, em parceria com o irmão, Caique, trouxe para Vitória a experiência da gastronomia criativa com um ambiente intimista e despojado. Assim nasceu o Cuco Gastrobar, na Mata da Praia. Eles receberam para a inauguração com cardápio que traz referências culturais e ingredientes pouco óbvios – lulinhas com gochujang, nata e bacon; yakitori, um espetinho de camarão japonês com farofa cítrica e aioli de bisque; crudo de carne de sol com mayo de manteiga de garrafa; sanduíche de língua de boi, tiradito baiano etc. A carta de drinques autorais é outro destaque. A varanda cé heia de charme com cadeiras de praia, mesas baixas e uma iluminação intimista.
Para mais detalhes sobre essa nova experiência gastronômica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
