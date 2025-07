Cruzeiro perde para o Defensa y Justicia em estreia na Vitória Cup Cruzeiro estreou com derrota na Vitória Cup (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)Principal convidado da Vitória Cup, Cruzeiro perdeu para... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 23h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h36 ) twitter

Cruzeiro estreou com derrota na Vitória Cup (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) O Cruzeiro perdeu para o Defensa y Justicia-ARG por 1 a 0 na rodada de estreia das duas equipes na Vitória Cup. Principal convidado do torneio, time mineiro foi derrotado com gol de Osorio no segundo tempo do jogo disputado na noite desta quinta-feira (3) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

