Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cuco Gastrobar: novo restaurante em Vitória aposta em experiências sensoriais

Foto: DivulgaçãoChef formado na Le Cordon Bleu retorna a Vitória para realizar sonho de infância e criar uma experiência sensorial...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Divulgação Vitória acaba de ganhar um novo espaço para os amantes da boa gastronomia. Inaugurado na Mata da Praia, o Cuco Gastrobar nasceu do desejo antigo dos irmãos Caio e Caique Miranda Simões: oferecer experiências marcantes em torno da mesa, unindo alta gastronomia, coquetelaria inovadora e um ambiente intimista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra tudo sobre essa nova experiência gastronômica em Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.