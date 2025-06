Cuidadora é presa por planejar morte do filho de idosa para ficar com herança Foto: Reprodução R7.comO crime foi descoberto após uma colega recusar proposta e denunciar o plano; caso aconteceu no Rio de Janeiro... Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h16 ) twitter

Foto: Reprodução R7.com Uma cuidadora de idosos foi presa nesta segunda-feira (16) por tentativa de homicídio, suspeita de planejar a morte do filho de uma paciente para ficar com a herança da idosa. O crime aconteceu no Rio de Janeiro e foi descoberto após outra cuidadora denunciar o caso à polícia.

