Cultura, Educação e ESG: O Impacto das Empresas na Transformação das Comunidades
Folha Vitória|Do R7 28/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 00h35 )

A relação entre empresas e comunidades vai muito além das trocas comerciais. Mais do que consumidoras, as pessoas são parte de um ecossistema que se fortalece quando há investimento real em cultura e educação. Quando uma empresa escolhe apoiar iniciativas culturais e educativas, ela não está apenas contribuindo com a sociedade — está criando um ambiente mais próspero, inovador e sustentável para todos. O conceito ESG (Environmental, Social and Governance) reforça essa ideia, colocando a responsabilidade social no centro das estratégias empresariais e evidenciando que impacto e lucro podem caminhar juntos.

