Curso gratuito para formar agentes ambientais oferece 40 vagas na Serra

Ao final da formação, será emitido certificado para participantes com, no mínimo, 75% de presença. Foto: Freepik Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Agente Ambiental Comunitário, que oferece 40 vagas gratuitas para moradores com mais de 18 anos, que tenham interesse em promover ações sustentáveis no cotidiano e contribuir para a preservação ambiental da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

