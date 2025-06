Curso Mestre Kukinha abre inscrições para edição de férias Foto: Divulgação/Mestre KukinhaCrianças de 3 a 12 anos poderão aprender a fazer picolé de brownie em atividade gratuita no dia 5 de... Folha Vitória|Do R7 23/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h37 ) twitter

Foto: Divulgação/Mestre Kukinha Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Mestre Kukinha, tradicional curso de culinária infantil que acontece no dia 5 de julho, na loja Kouzina, na Praia do Canto, em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa oportunidade deliciosa para as crianças!

