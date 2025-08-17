Curso prepara voluntários para próxima etapa do Ranking Capixaba de Transparência Foto: Divulgação/Transparência CapixabaProjeto incentiva prefeituras a melhorar ações de transparência, a participação cidadã e a abertura... Folha Vitória|Do R7 17/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 17/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Divulgação/Transparência Capixaba Mais de 100 avaliadores do Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2025 participaram de uma capacitação presencial na Fucape Business School, em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre o ranking!

Leia Mais em Folha Vitória:

Maus-tratos: mais de 20 cães são resgatados em São Mateus

Pão de queijo: veja como fazer a receita mais fácil e prática

Justiça decreta prisão de PM que matou marceneiro por engano