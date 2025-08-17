Logo R7.com
Curso prepara voluntários para próxima etapa do Ranking Capixaba de Transparência

Foto: Divulgação/Transparência CapixabaProjeto incentiva prefeituras a melhorar ações de transparência, a participação cidadã e a abertura...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Divulgação/Transparência Capixaba Mais de 100 avaliadores do Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2025 participaram de uma capacitação presencial na Fucape Business School, em Vitória.

