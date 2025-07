Cyberpunk 2077 chega ao catálogo do PlayStation Plus A CD PROJEKT RED anuncia que Cyberpunk 2077, seu RPG de mundo aberto, já está disponível no Catálogo de Jogos do PlayStation Plus. Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 13h39 (Atualizado em 09/07/2025 - 13h39 ) twitter

A CD PROJEKT RED anuncia que Cyberpunk 2077, seu RPG de mundo aberto, já está disponível no Catálogo de Jogos do PlayStation Plus. Membros dos planos Extra e Deluxe do PlayStation Plus podem aproveitar o jogo base completo de Cyberpunk 2077 sem custo adicional no PlayStation 4 e no PlayStation 5.

Para mais detalhes sobre essa novidade imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

