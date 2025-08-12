Da “coleção descartável” à moda responsável: a lei francesa é só o começo
A indústria têxtil é um grande gerador de resíduos, alguns difíceis de reciclar, devido sua composição química, nas tintas. Compartilho...
A indústria têxtil é um grande gerador de resíduos, alguns difíceis de reciclar, devido sua composição química, nas tintas. Compartilho a publicação de Padula, Carlos Eduardo (CEO | Conselheiro de Empresas | Palestrante | Estratégia, Go-to-Market, Varejo, Franquias e Profissionalização de Empresas Familiares), especialista no tema.
A indústria têxtil é um grande gerador de resíduos, alguns difíceis de reciclar, devido sua composição química, nas tintas. Compartilho a publicação de Padula, Carlos Eduardo (CEO | Conselheiro de Empresas | Palestrante | Estratégia, Go-to-Market, Varejo, Franquias e Profissionalização de Empresas Familiares), especialista no tema.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como a nova lei francesa pode transformar a moda e o meio ambiente!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como a nova lei francesa pode transformar a moda e o meio ambiente!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: