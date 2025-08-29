Da sala de aula ao primeiro trampo: a arte de comunicar se profissionaliza Foto: Layssa InácioO produtor cultural MIQ reflete sobre as distância entre a sala de aula e o primeiro emprego para a juventude periférica... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h18 ) twitter

Foto: Layssa Inácio Quando o primeiro emprego não chega, a juventude periférica fica presa a um ciclo injusto: não há vaga porque falta experiência e falta experiência porque não há vaga. Em Flexal 2, decidiram encurtar essa distância com o novo projeto da Act Br: Agência-Escola de Comunicação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como a Agência-Escola está transformando a vida de jovens na periferia!

