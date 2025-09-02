Daniel, Bruna Karla e mais: aniversário de Vitória promete quatro dias de festa
Daniel sobe ao palco no domingo, enquanto Bruna Karla se apresenta no primeiro dia (Foto: Divulgação)Com shows na praia de Camburi...
Daniel sobe ao palco no domingo, enquanto Bruna Karla se apresenta no primeiro dia (Foto: Divulgação) Vitória vai comemorar seus 474 anos em grande estilo, com quatro dias de festa e shows de Daniel, Bruna Karla, Heitor Costa e muito mais. A programação começa na sexta-feira (5) e segue até a segunda-feira (8), data oficial do aniversário da capital.
Daniel sobe ao palco no domingo, enquanto Bruna Karla se apresenta no primeiro dia (Foto: Divulgação) Vitória vai comemorar seus 474 anos em grande estilo, com quatro dias de festa e shows de Daniel, Bruna Karla, Heitor Costa e muito mais. A programação começa na sexta-feira (5) e segue até a segunda-feira (8), data oficial do aniversário da capital.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de toda a programação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de toda a programação!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: