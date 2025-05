Daniel, Dilsinho e Alemão do Forró agitam a Festa do Divino em Viana Fotos: Tom Zé/AgNews / Victor Chapetta/AgNews / Reprodução/Instagram/alemaodoforrooficialEvento será realizado de 30 de maio a 1º de... Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 16h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h36 ) twitter

Viana vai ferver com a 208ª edição da Festa do Divino! Daniel, Dilsinho e Alemão do Forró comandam a festa, que acontece nesta sexta (30), sábado (31) e domingo (1º de junho), no Parque de Exposições de Viana Sede, com entrada gratuita.

