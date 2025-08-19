Logo R7.com
Daniel faz show na Praia de Camburi no aniversário de Vitória

Foto: Tom Zé/AgNewsShow gratuito acontece na Praia de Camburi, no dia 7 de setembro, véspera do aniversário da capital

Folha Vitória|Do R7

A comemoração dos 474 anos de Vitória terá o cantor Daniel como atração principal. A novidade foi anunciada pelo prefeito Lorenzo Pazolini nas redes sociais, nesta terça-feira (19).

