Darksiders 4 trará todos os Cavaleiros em nova jornada épica Darksiders 4 é revelado com teaser e terá todos os Cavaleiros jogáveis. Lançamento confirmado para PC, PS5 e Xbox Series X|S. Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h38 )

Durante a THQ Nordic Digital Showcase, a publisher confirmou o aguardado Darksiders 4 com um teaser inédito. Embora breve, o vídeo confirmou o retorno dos quatro Cavaleiros do Apocalipse em um único jogo, com destaque para o visual atualizado de Guerra, o primeiro cavaleiro jogável da franquia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre Darksiders 4!

