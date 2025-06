Days of Play: PS5 Pro com desconto pela primeira vez Campanha global oferece preços especiais em consoles, óculos de realidade virtual e acessórios controles DualSense Folha Vitória|Do R7 10/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h56 ) twitter

A PlayStation deu início a um dos períodos promocionais mais aguardados do ano, a campanha Days of Play, que vai até o dia 11 de junho. A ação oferece preços especiais em diversos produtos do ecossistema PlayStation. Para quem busca desfrutar de um console de última geração, o PS5 Pro tem sua primeira oferta oficial anunciada no Brasil e o PS5 tem desconto de até 10%.

Não perca a chance de aproveitar essas ofertas incríveis! Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para a matéria completa.

