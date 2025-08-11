De desvio de milhões a atraso em voo: como a polícia desvendou morte de empresário Foto: Acervo pessoalEmpresário Wallace Lovato foi assassinado a tiros na Praia do Canto, em Vila Velha. Crime teria relação financeira... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h18 ) twitter

A Polícia Civil concluiu a primeira fase do inquérito do assassinato a tiros do empresário Wallace Lovato, que ocorreu em junho no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Cinco pessoas foram denunciadas à Justiça e se tornaram réus no caso.

Para entender todos os detalhes dessa investigação intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

