Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

De desvio de milhões a atraso em voo: como a polícia desvendou morte de empresário

Foto: Acervo pessoalEmpresário Wallace Lovato foi assassinado a tiros na Praia do Canto, em Vila Velha. Crime teria relação financeira...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Polícia Civil concluiu a primeira fase do inquérito do assassinato a tiros do empresário Wallace Lovato, que ocorreu em junho no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Cinco pessoas foram denunciadas à Justiça e se tornaram réus no caso.

Para entender todos os detalhes dessa investigação intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.