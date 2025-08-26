De IA aos direitos autorais, festival discute mercado da música com palestras gratuitas
Formemus é gratuito e acontece até sábado (Foto: Divulgação)Formemus 2025 acontece a partir desta quarta-feira (27), no Teatro da Ufes...
Formemus é gratuito e acontece até sábado (Foto: Divulgação) O impacto da inteligência artificial, os novos rumos dos algoritmos e a disputa por direitos autorais estão no centro dos debates do Formemus 2025, que acontece de quarta (27) a sábado (30), no Teatro da Ufes, em Vitória.
Formemus é gratuito e acontece até sábado (Foto: Divulgação) O impacto da inteligência artificial, os novos rumos dos algoritmos e a disputa por direitos autorais estão no centro dos debates do Formemus 2025, que acontece de quarta (27) a sábado (30), no Teatro da Ufes, em Vitória.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: