De IA aos direitos autorais, festival discute mercado da música com palestras gratuitas Formemus é gratuito e acontece até sábado (Foto: Divulgação)Formemus 2025 acontece a partir desta quarta-feira (27), no Teatro da Ufes... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h59 )

Formemus é gratuito e acontece até sábado (Foto: Divulgação) O impacto da inteligência artificial, os novos rumos dos algoritmos e a disputa por direitos autorais estão no centro dos debates do Formemus 2025, que acontece de quarta (27) a sábado (30), no Teatro da Ufes, em Vitória.

