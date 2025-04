De outro planeta! Filme capixaba sobre alienígenas estreia neste sábado Pré-estreia de "Pirâmides" acontece no Cine Queimado (Foto: Divulgação/Pirâmides)"Pirâmides" é o primeiro longa-metragem de ficção... Folha Vitória|Do R7 04/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h46 ) twitter

Pré-estreia de "Pirâmides" acontece no Cine Queimado (Foto: Divulgação/Pirâmides) Olha o disco voador! “Pirâmides”, primeiro filme de ficção científica produzido e filmado na cidade da Serra, estreia neste sábado (05), no Cine Queimado, localizado no Centro Cultural Eliziário Rangel.

