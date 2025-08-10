De pai para filho: paixão por moqueca atravessa gerações na família de chef capixaba
Ricardo e Osmar Bodevan. Reservado, Ricardo conta que o pai prefere ficar na cozinha a posar para fotos (Foto: Acervo Pessoal)Na cozinha...
Ricardo e Osmar Bodevan. Reservado, Ricardo conta que o pai prefere ficar na cozinha a posar para fotos (Foto: Acervo Pessoal) Há quase 60 anos, moqueca é o que corre nas veias da família Bodevan. Em um restaurante, de frente para a Praia da Costa, em Vila Velha, Ricardo aprendeu com o pai, Osmar, sobre fidelidade, compromisso e tradição capixaba.
Ricardo e Osmar Bodevan. Reservado, Ricardo conta que o pai prefere ficar na cozinha a posar para fotos (Foto: Acervo Pessoal) Há quase 60 anos, moqueca é o que corre nas veias da família Bodevan. Em um restaurante, de frente para a Praia da Costa, em Vila Velha, Ricardo aprendeu com o pai, Osmar, sobre fidelidade, compromisso e tradição capixaba.
Para saber mais sobre essa deliciosa história de tradição e culinária capixaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa deliciosa história de tradição e culinária capixaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: