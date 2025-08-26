Logo R7.com
De passagem pelo ES: baleia franca e filhote são vistos na Praia de Itapuã

Foto: @LucasfilmerMãe e filhote foram registrados por videomaker; bióloga reforça importância de monitoramento da espécie na costa...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Uma baleia franca e seu filhote foram vistos na manhã de segunda-feira (25), na Praia de Itapuã, em Vila Velha. O registro raro foi feito pelo videomaker Lucas Silveira, que relatou o encontro.

