De passagem pelo ES: baleia franca e filhote são vistos na Praia de Itapuã
Foto: @LucasfilmerMãe e filhote foram registrados por videomaker; bióloga reforça importância de monitoramento da espécie na costa...
Uma baleia franca e seu filhote foram vistos na manhã de segunda-feira (25), na Praia de Itapuã, em Vila Velha. O registro raro foi feito pelo videomaker Lucas Silveira, que relatou o encontro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre esse avistamento incrível!
