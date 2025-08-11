De São Pedro para o mundo! Fabricante de bombons de banana tem plano de exportação pronto Luciano Cerqueira acredita que pode conseguir mercado nos Estados Unidos e Portugal com os bombons de banana. Crédito: Reprodução de... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h18 ) twitter

Luciano Cerqueira acredita que pode conseguir mercado nos Estados Unidos e Portugal com os bombons de banana. Crédito: Reprodução de redes sociais No meio do turbilhão do tarifaço, uma empresa capixaba raiz, de São Pedro, em Vitória, começa a preparar voos mais alto com foco no mercado internacional. Os bombons de banana Caieiras podem chegar, em breve aos mercados dos Estados Unidos e de Portugal. Os planos já estão prontos. Quem garante é o co-fundador da fábrica, Luciano Cerqueira. Ele conta que já tinha pensado nisso em 2019, mas a pandemia atrapalhou tudo. Nesse sentido, Luciano participou de um projeto da Apex Brasil junto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento. Mas a covid adiou o sonho. Até agora.

