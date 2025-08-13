De um gestor com 40 anos de carreira: administração se faz com pessoas
Foto: CanvaEm 40 anos, novas pautas se impuseram. Fui testemunha dessa transformação e posso dizer de cadeira: gestão se faz com pessoas...
Foto: Canva
*Artigo escrito por Júnior Abreu, administrador e secretário-chefe da Casa Civil do governo do ES
Quando eu ingressei na faculdade de Administração, na década de 1980, as disciplinas do curso eram voltadas quase em sua totalidade a números, desempenho e resultados. Havia a “Gestão de Pessoas”, no entanto, o que prevaleciam eram os conteúdos tecnicistas.
Foto: Canva
Para uma análise mais profunda sobre a importância da gestão humanizada nas organizações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para uma análise mais profunda sobre a importância da gestão humanizada nas organizações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: