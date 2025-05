De vento a cupim: o que causou desabamento do Ginásio Jones dos Santos Neves? Ginásio Jones dos Santos Neves após desabamento. Foto: Crea-ESMadeiras brocadas e corrosão no ferro são algumas causas que estão sendo... Folha Vitória|Do R7 19/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Ginásio Jones dos Santos Neves após desabamento. Foto: Crea-ES Vários motivos podem ter colaborado para o desabamento de parte do Ginásio Jones dos Santos Neves, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Entre as possíveis causas estão o vento forte e problemas estruturais.

Para entender todos os detalhes sobre o que aconteceu, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Iema abre processo seletivo com salário de R$ 5.589,89; veja vagas

Mais de 115 mil eleitores no ES podem ter título cancelado; prazo termina nesta segunda

Internações por inflamações intestinais cresceram 61% em dez anos