De xixi no carro a calote: capixaba viraliza com rotina como motorista de aplicativo Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaAna Luiza Alves acumula 300 mil seguidores nas redes sociais com vídeos de viagens de aplicativo na... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 07h58 )

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória A simples, e nada programada, decisão de começar a gravar sua rotina como motorista de aplicativo fez com que Ana Luiza Alves acumulasse mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. A capixaba de 28 anos, natural da Serra, viralizou com seus vídeos mostrando situações engraçadas e inusitadas durante suas viagens na Grande Vitória.

