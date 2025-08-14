De xixi no carro a calote: capixaba viraliza com rotina como motorista de aplicativo
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória A simples, e nada programada, decisão de começar a gravar sua rotina como motorista de aplicativo fez com que Ana Luiza Alves acumulasse mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. A capixaba de 28 anos, natural da Serra, viralizou com seus vídeos mostrando situações engraçadas e inusitadas durante suas viagens na Grande Vitória.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória
