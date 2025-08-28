Logo R7.com
Dead In Bermuda está de graça no Steam por tempo limitado

O jogo Dead In Bermuda está disponível gratuitamente no Steam para todos os jogadores de PC, mas é preciso resgatar rápido. Antes custando R$ 27,99, o game pode ser adquirido de graça até 29 de agosto, às 14h. Após o resgate, o título permanece para sempre na sua biblioteca.

