Dead In Bermuda está de graça no Steam por tempo limitado O jogo Dead In Bermuda está disponível gratuitamente no Steam para todos os jogadores de PC, mas é preciso resgatar rápido. Antes custando... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 10h44 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h44 )

Folha Vitória

O jogo Dead In Bermuda está disponível gratuitamente no Steam para todos os jogadores de PC, mas é preciso resgatar rápido. Antes custando R$ 27,99, o game pode ser adquirido de graça até 29 de agosto, às 14h. Após o resgate, o título permanece para sempre na sua biblioteca.

