Decisão do Capixabão Feminino começa neste sábado entre Prosperidade e Estadual (Foto: Reprodução/Instagram @prosperidadefc)O jogo de ida da final do Capixabão Feminino começa às 15 horas, no estádio Humberto Scaramussa... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h38 ) twitter

(Foto: Reprodução/Instagram @prosperidadefc) Depois de cinco finais consecutivas entre Vila Nova e Prosperidade, o Capixabão Feminino terá uma final inédita neste ano. O Prosperidade, que tenta ser bicampeão, está novamente na decisão, mas agora na companhia do Estadual, que decidirá o título pela primeira vez em sua história.

