Decisão do Capixabão Feminino começa neste sábado entre Prosperidade e Estadual
(Foto: Reprodução/Instagram @prosperidadefc)O jogo de ida da final do Capixabão Feminino começa às 15 horas, no estádio Humberto Scaramussa...
(Foto: Reprodução/Instagram @prosperidadefc) Depois de cinco finais consecutivas entre Vila Nova e Prosperidade, o Capixabão Feminino terá uma final inédita neste ano. O Prosperidade, que tenta ser bicampeão, está novamente na decisão, mas agora na companhia do Estadual, que decidirá o título pela primeira vez em sua história.
(Foto: Reprodução/Instagram @prosperidadefc) Depois de cinco finais consecutivas entre Vila Nova e Prosperidade, o Capixabão Feminino terá uma final inédita neste ano. O Prosperidade, que tenta ser bicampeão, está novamente na decisão, mas agora na companhia do Estadual, que decidirá o título pela primeira vez em sua história.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante final!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante final!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: