Decreto que cria função de auditoria na Fazenda é alvo de críticas de auditores Palácio AnchietaDecreto 6.005-R atribui a uma subgerência da Sefaz a função de auditar programas executados, por exemplo, com recursos... Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Palácio Anchieta Um decreto publicado pelo governo do Estado, que modifica a estrutura da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), virou alvo de polêmicas na gestão e colocou consultores do Tesouro (servidores da Sefaz) e auditores do Estado (servidores da Secretaria de Estado de Controle e Transparência – Secont) em lados opostos.

Para entender todos os detalhes dessa controvérsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Governo autoriza concursos com 2 mil vagas em órgãos federais

Novo jogo de God of War pode ser um Metroidvania 2.5D

Operação Naufrágio: julgamento é retomado nesta quarta