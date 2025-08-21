Deep Dish Dungeon é dungeon crawler nacional
Revelado pela primeira vez na Awesome Indies Show, jogo está disponível para jogar na Indie Arena da gamescom
Hoje, durante a Awesome Indies Show da gamescom, a publicadora indie sueca Raw Fury anunciou Deep Dish Dungeon, um dungeon crawler com ênfase em exploração e na engenhosidade do jogador. O jogo é desenvolvido pela Behold Studios (Knights of Pen & Paper, Chroma Squad).
