Deep Dish Dungeon é dungeon crawler nacional

Hoje, durante a Awesome Indies Show da gamescom, a publicadora indie sueca Raw Fury anunciou Deep Dish Dungeon, um dungeon crawler com ênfase em exploração e na engenhosidade do jogador. O jogo é desenvolvido pela Behold Studios (Knights of Pen & Paper, Chroma Squad).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre este emocionante jogo!

