Déficit de R$ 5 milhões: Conselho da OAB-ES reprova contas de Rizk e Ben-Hur Conselho da OAB-ES (foto: Ascom/OAB-ES)Conselheiros reprovaram as contas do ano passado da Ordem e da Caixa de Assistência dos Advogados... Folha Vitória|Do R7 27/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Conselho da OAB-ES (foto: Ascom/OAB-ES) O Conselho da Seccional Capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), em sessão nesta sexta-feira (27), reprovou as contas da gestão do ano passado, quando a Ordem era comandada pelo advogado José Carlos Rizk Filho. O motivo foi por suposto descumprimento de regras orçamentárias estabelecidas pelo Conselho Federal.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Terceira Ponte será parcialmente interditada para Corrida dos Bombeiros

Capixaba é eleita mulher mais bonita do mundo na Polônia

Mais de 100 voluntários vão fazer atendimento médico e jurídico de graça no Parque Moscoso