Definidas as semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Luso Serrano vence o Estadual 13 e fecha a fase de grupos com 100% de aproveitamento; veja os confrontos... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) As semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades estão definidas e vão reunir os quatro melhores times da competição: Luso Serrano e MDE, pelo Grupo A, e Estadual e PSNE, pelo Grupo B.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher é encontrada morta em casa com sinais de violência na Serra

Quatro pessoas são autuadas por escapamento barulhento em motos na Serra

Estudo aponta que risco de infarto é maior na segunda-feira