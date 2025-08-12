Definidas as semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Luso Serrano vence o Estadual 13 e fecha a fase de grupos com 100% de aproveitamento; veja os confrontos...
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) As semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades estão definidas e vão reunir os quatro melhores times da competição: Luso Serrano e MDE, pelo Grupo A, e Estadual e PSNE, pelo Grupo B.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
