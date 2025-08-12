Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Definidas as semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades

(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Luso Serrano vence o Estadual 13 e fecha a fase de grupos com 100% de aproveitamento; veja os confrontos...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) As semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades estão definidas e vão reunir os quatro melhores times da competição: Luso Serrano e MDE, pelo Grupo A, e Estadual e PSNE, pelo Grupo B.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.