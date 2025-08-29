DEMO GRATUITA: Lost Soul Aside chega hoje (29) ao PlayStation 5 e PC
A PlayStation e a UltiZero Games acabam de anunciar o lançamento de Lost Soul Aside para PlayStation 5. O jogo já está disponível na...
A PlayStation e a UltiZero Games acabam de anunciar o lançamento de Lost Soul Aside para PlayStation 5. O jogo já está disponível na PlayStation Store, e para celebrar a chegada do título, uma demo jogável e gratuita também foi liberada, permitindo que jogadores explorem a aventura e os intensos combates do game antes da compra.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre Lost Soul Aside!
Leia Mais em Folha Vitória:
